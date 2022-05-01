İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da bayram yoğunluğu

Aydın’da Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti.

Aydın'da Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti.



Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da arife gününde yoğunluk yaşandı. Bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlara akın ederken, tatlıcılar da uzun kuyruklar oluştu. Kıyafet almak isteyen vatandaşlar mağazalara akın ederken, marketler ve kuruyemişçilerde de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Aydın'da artan hava sıcaklığına aldırmadan çarşıya akın eden vatandaşlar bayram alışverişlerini yaparken, dükkanlarını açan esnaflar ise beklenen yoğunluğun olmadığını iddia etti.



Önceki arife günlerine oranla çarşı ve pazarların boş kaldığını ifade eden esnaflar ise “Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl biraz sıkıntılı oldu. Şimdi inşallah normale dönerek işimize gücümüze devam edeceğiz ama maalesef bu bayram arifesinde de beklenen yoğunluk olmadı” diye konuştular.

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