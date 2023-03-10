İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da beklenen kuvvetli yağışlara dikkat

Aydın’da hafta sonu görülmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'da hafta sonu görülmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji' den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.03.2023 Cumartesi ve 12.03.2023 Pazar günleri günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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