Aydın'da beklenen kuvvetli yağışlara dikkat

Aydın'da hafta sonu görülmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji' den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.03.2023 Cumartesi ve 12.03.2023 Pazar günleri günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.