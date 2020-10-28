Aydın'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün akşam saatlerinde il genelinde etkili olacağı bildirilen yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken, kimi vatandaşların da şemsiyeleri ile yağmura kaşı önlem aldığı görüldü. Zaman zaman yağış nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede azalma oldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Çarşamba) öğleden sonra başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın il genelinde yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.