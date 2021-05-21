Aydın'da beklenen yağış başladı

Aydın'da etkili olması beklenen sağanak yağış etkisini gösterirken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Aydın'da uzun süredir etkili olan sıcak ve güneşli hava yerini yağışlı havaya bıraktı. Yağışla birlikte hava sıcaklıkları da 4-5 derece düştü. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışa karşı kimi vatandaşlar tedbiri elden bırakmayarak şemsiyeleri ile birlikte evden çıkarken, hazırlıksız yakalananlar da kendilerini ceketleri ile korumaya çalıştı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluşurken, yaz ayları başında yapılan kuraklık açıklamalarına karşılık yağan yağmur vatandaşları bir nebze olsun sevindirdi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da havanın, bugün gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece, 22 Mayıs Cumartesi az bulutlu rüzgarlı 29 derece, 23 Mayıs Pazar az bulutlu 34 derece olması bekleniyor. Aydın'da önümüzdeki hafta başından itibaren ise sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri üstüne çıkacağı öğrenildi.