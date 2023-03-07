Aydın'da Berat Kandili'nde camiiler doldu taştı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Evliya Çelebi Camii başta olmak üzere camiler, Berat Kandili'nde doldu taştı.

Berat Kandili, Aydın'da başta tarihi camiler olmak üzere tüm ibadethanelerde idrak edildi. Binlerce kişi başta Evliya Çelebi Camii, Ramazan Paşa Camii ve Bey Camii olmak üzere ildeki tüm camilere akın etti. Camileri dolduran vatandaşlar, gecenin feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. Evliya Çelebi Camii'nde de Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş öncülüğünde gerçekleştirilen kandil programında Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunurken, tüm camilerde eller deprem felaketinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için semaya açıldı.