Aydın'da bıçaklı kavga: 1 kadın yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kadın yaralandı.

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Gençlik Caddesi üzerindeki bir evde öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde G.K. (28) isimli kadın ile A.B. (19) erkek arasında tartışma çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada G.K. isimli kadın yaralandı. Tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri de olayın ardından kaçan A.B.'yi yalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.