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Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın’da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Aydın'da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.


Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada E.G. (22) sol kasık bölgesinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. E.G. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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