İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Olay, Mimar Sinan Mahallesi Anadolu Bulvarı hemzemin geçit mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olayın taraflarını gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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