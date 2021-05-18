Aydın'da bin 119 binaya yapı ruhsatı verildi

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın'da yapı ruhsatı verilen bina sayısı bin 119 oldu.

2021 yılı Ocak-Mart döneminde Aydın ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 613 bin 698 metrekare olurken yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 1 milyar 457 milyon 391 bin 628 TL oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı bin 119, daire sayısı ise 3 bin 740 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 436 987 metrekare, konut dışı kullanım alanı 80 bin 348 metrekare, ortak kullanım alanı 96 bin 363 metrekare oldu.

Aydın'da yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 493 bin 57 metrekare oldu

2021 yılı Ocak-Mart döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 493 bin 57 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 1 milyar 161 milyon 276 bin 74 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 467, daire sayısı 2 bin 801 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 285 bin 569 metrekare, konut dışı kullanım alanı 78 bin 393 metrekare, ortak kullanım alanı 129 bin 95 metrekare oldu.