Aydın'da bin 386 gıda satış ve üretim yeri denetlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 2 bin 145 adet gıda üretim yeri, 13 bin 516 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Şubat ayında gıda üretim yerlerine 217 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 169 adet olmak üzere toplam; bin 386 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 35 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 10 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 441 bin 391 TL'lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Şubat ayı içerisinde 459 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 665 bin 536,34 kg kuru incir, 85 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 053 bin 770,14 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 544 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 719 bin 306,48 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Şubat ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 33 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 4 adet olmak üzere toplam 37 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 26 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 118 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat devam etmektedir” denildi.