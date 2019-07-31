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Aydın'da bindallı geleneği yaşatılıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yörenin geleneksel giyimlerinden olan “Bindallı” kıyafetleri ilgi görüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yörenin geleneksel giyimlerinden olan “Bindallı” kıyafetleri ilgi görüyor.



Efeler'in en eski yerleşim yeri olan Ramazanpaşa Mahallesi Salıpazarı çarşısında her çeşit bindallı kıyafetlerine rastlanırken özellikle bayanlar yoğun ilgi gösteriyor.


Aydın'da yıllardır ailece bindallı kıyafetleri üzerine esnaflık yaptıklarını belirten Murat Çolak, bölgede buğday hasadın ardından incir hasadının da başlamasıyla bindallı giyim sektöründe bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.


Efeler de el işi sanatı ile Antika-Nostalji eşyaları kıymetlendiren el sanatı eğitmeni Gülizar Aydemir'de, eskiye dair birden çok eşyayı orjinalini değiştirmeden farklı tasarımlarla yeni ürünler elde ettiğini belirtti. Zincirli Han Farabi Sokakta kurduğu atölyesinde yöreye ait eski sandıklar, el işlemeli örgüler, efe giysileri, bindallı ve eskiye dair ne varsa derleyerek atölyede bir araya getirdiğini ve bunlar üzerinde çalışarak farklı kaynaklardan da yararlanarak yeni tasarımlarla yeni ürünlere dönüştürdüğünü kaydeden Aydemir, bunların için de en çok bindallı kıyafetlerin ilgi gördüğünü ifade etti.

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