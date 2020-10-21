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Aydın'da bir araç seyir halinde alev aldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir ticari araç seyir halindeyken alev aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ticari araç seyir halindeyken alev aldı. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Girne Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde saat 19.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 FB 324 plakalı bir ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple seyir halindeyken yanmaya başladı. Motor kısmından yanmaya başlayan aracın ön kısmı alevler içinde kaldı. Aracın sürücüsü hemen aracı kenara çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale etmesi olası bir faciayı önledi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alırken, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.


Aracın henüz neden yandığı belirlenemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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