Aydın'da bir fabrikanın duvarı yıkıldı: 8 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan bir kayısı işleme fabrikasının duvarı yıkıldı, o esnada fabrikada çalışan işçilerden 8'i yaralandı.

Olay, Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aynakadın mevkiinde faaliyet gösteren bir kayısı fabrikasının henüz bilinmeyen bir nedenle cephe duvarı yıkıldı. O esnada içeride fabrikada eleme bandında çalışan yaklaşık 30 kadın işçiden 8'i yaralandı. Olayın ardından durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, fabrika içerisindeki makineler de zarar gördü.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.