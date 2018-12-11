Aydın'da bir günde 6 büyükbaş hayvan öldü

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Karacaören Mahallesi'nde bir gün içinde altı ineğin durup dururken ölerek telef olması yetkilileri harekete geçirdi.

Koçarlı Karacaören Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Erol Yiğen'e ait 6 inek bir gün içinde nedeni bilinmeyen bir şekilde aniden öldü. Telef olan hayvanların zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken ölen inekler Aydın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gömüldü. Ölen hayvanların sahibi Erol Yiğen, haber verdikten sonra yetkililerin gelip hayvanlardan kan örneği aldığını belirterek, diğer hayvanlarının da ölmesinden korktuğunu belirtti.

Karacaören Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Erol Yiğen, sabah bahçeye geldiğinde hayvanları cansız halde bulduğunu ifade ederek, “Bir gecede 6 adet ineğim bilinmeyen bir nedenle ölerek telef oldu. İneklerin neden öldüğünün sebebini bilmiyoruz. Maddi kaybımızın dışında diğer hayvanlarımızın da telef olmasından korkuyoruz. Yetkilileri aradık, gelip hayvanlardan kan aldılar. İzmir'e laboratuvara göndereceklermiş. Laboratuar sonuçları çıktığında ölüm sebebpleri de belli olacak. İnşallah bir salgın değildir. Hayvancılıkla geçindiğimiz için bu durum bizleri korkutuyor” diye konuştu.