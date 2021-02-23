İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da bir haftada 422 vaka görüldü

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın’da son 1 haftada ortalama 422 kişi koronaya yakalandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın'da son 1 haftada ortalama 422 kişi koronaya yakalandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Aydın'da günde ortalama 60 kişi koronavirüse yakalanırken, bu rakam bir haftada ortalama 422'yi buldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 28 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan uygulanan kısıtlamalar bir yandan da başlatılan aşı çalışmaları ile koronavirüs ile mücadele sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin haftalık vaka sayılarını açıkladı. 15-21 Şubat arası 1 haftalık vaka sayılarını açıklayan Bakan Koca, sayıların haftalık düzenli olarak kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Açıklanan verilere göre, yaklaşık 1 milyon 119 bin civarı nüfusu bulunan Aydın bir hafta içerisinde her yüz bin kişiden 37,71'i koronavirüse yakalandı. Yapılan hesaplamalara göre son 1 hafta içerisinde Aydın'da günde ortalama 60 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 422'ye ulaştı. Bakan Koca; “Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.