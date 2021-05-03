Aydın'da bir haftada 5 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda 133 olay ortaya çıkartıldı. İcra edilen faaliyette 160 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulanarak, 1 şüpheliye de suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. Emniyet ve jandarma birimleri tarafından bu zaman diliminde 313,38 gram kubar esrar, 1,03 gram toz esrar, 3 bin 119,67 gram metamfetamin, 32 adet sentetik ecza, 46,76 gram sentetik kannabinoid, 481 kök kenevir, 116 gram bonzai, 8 adet sentetik hap, 5 gram eroin, 2 gram kokain ele geçirildi.