Aydın'da bir haftada 773 vaka görüldü

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın'da son 1 haftada ortalama 773 kişi Korona virüse yakalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Aydın'da günde ortalama 110 kişi Korona virüse yakalanırken, bu rakam bir haftada ortalama 773'ü buldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 30 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan alınan tedbirler bir yandan da başlatılan aşı çalışmaları ile Korona virüs ile mücadele sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin haftalık vaka sayılarını açıkladı. 13-19 Mart arası 1 haftalık vaka sayılarını açıklayan Bakan Koca, sayıların haftalık düzenli olarak kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Açıklanan verilere göre, yaklaşık 1 milyon 119 bin civarı nüfusu bulunan Aydın bir hafta içerisinde her yüz bin kişiden 69,07'yi Korona virüse yakalandı. Yapılan hesaplamalara göre son 1 hafta içerisinde Aydın'da günde ortalama 110 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 773'e ulaştı.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün” dedi.