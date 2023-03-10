Aydın'da bir şahıs evde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde ailesini ziyarete gelen bir şahıs evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de ikamet eden Yunus Al (32) Aydın'a ailesinin yanına ziyarete geldi. Dışarı çıkan annesi dönüşte arkadan kilitli olan kapının uzun süre açılmaması üzerine şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri aracılığı ile daireye giren polis ve sağlık ekipleri Al'ı hareketsiz şekilde yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Al'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatına son verdiği şüphesi üzerinde duruluyor

Silahla vurulmuş halde ölü bulunan Al'ın, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yaptığı öğrenilirken, polis ekipleri tarafından olayın ardından başlatılan incelemede Al'ın hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.