Aydın'da bir yılda 5 bin 700 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da 2021 yılı içerisinde emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 bin 700 aranan şahıs yakalandı.

Aydin il genelinde 1 yıl içerisinde 5 bin 700 aranan şahıs yakalandı. Bu rakam son beş yılın en yüksek yakalanan şahıs sayısına ulaşırken, şahısların 1320'si Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yakalandı. 2021 yılında Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yakalanan 1320 şahıs, son yılların en yüksek rakamı olurken, ayrıca 10 yıl ve üstü hapis cezası olup, yakalanan şahıs sayısı bakımından son 6 yılın en yüksek yakalama sayısına ulaşıldı. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılında da halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına titizlikle devam ettiği öğrenildi.