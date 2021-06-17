Aydın'da bitkisel üretim destek ödemeleri yarın başlıyor

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden beyaz altın olarak bilinen pamuk başta olmak üzere bitkisel üretim destek ödemeleri yarın başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı açıklama üzere sevinen Aydınlı çiftçilerin ödemeleri ile ilgili detaylar da belli oldu. Konu ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan Aydın İl Tarım Müdürlüğü, ödemelerin 18 Haziran Cuma günü saat 18.00 itibariyle yatırılacağını açıkladı.

Ödeme detaylarının belli olması üzerine Aydın genelinde bulunan bin 179 çiftçiye 2 milyon 185 bin 985 TL katı organik gübre desteği, 2 bin 475 çiftçiye 3 milyon 844 bin 772 TL hububat baklagil ve dane mısır desteklemeleri tek seferde ödenecek.

“5 bin üreticiye ödeme yapılacak”

Aydın'ın beyaz altını pamuğun destek ödemeleri de Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nın (TCKN) son hanelerine göre yarından itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. TC numarası 8 ile biten üreticilere 18 Haziran, 4 ve 6 ile bitenlere 25 Haziran, 0 ve 2 ile bitenlere ise 2 Temmuz itibariyle ödemeler yapılacak. Ödemelerin tamamlanması ile birlikte il genelinde bulunan 5 bin 844 pamuk üreticisine toplam 254 milyon 236 bin 592 TL kütlü pamuk fark ödemesi yapılmış olacak.