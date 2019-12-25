Aydın'da boks, millilere emanet

Nazilli ilçesinde görev yapmakta olan kurum personeli boks antrenörü Yavuz Kılıç, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Stadyumu boks salonunda yeni yıl ile birlikte idmanlarına başlayacak.

Haftanın belirli günlerinde çalışmalarına hız kesmeden devam edecek olan antrenör Kılıç, Türk sporuna, Türk boksuna Avrupa ve Dünya çapında sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.