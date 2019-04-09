Aydın'da bu gece ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor

AYDIN (İHA) – Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Aydın'da bu gece ve yarın beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara uyarıda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; “Bölgemiz genelinde devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın (çarşamba günü) İzmir, Manisa ve Aydın illerinin genelinde, Balıkesir'in merkez ve batısında, Çanakkale'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.