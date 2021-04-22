Aydın'da bu haftasonu kısıtlama 82 saat sürecek

Aydın'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan haftasonu kısıtlaması bu hafta 82 saat sürecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine genelge gönderildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 3 gün sürecek. Genelge kapsamında 82 saatlik kısıtlama Aydın'da 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Haftasonu kısıtlamalarında olduğu gibi 23 Nisan Cuma günü de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemiş dükkanları saat 10.00 - 17.00 arasında açık olacak.

“Vali Aksoy'dan Aydınlılara çağrı”

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aydınlıları kurallara uyma çağrısında bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise, kısıtlama ile ilgili yaptığı paylaşımda “Kıymetli Aydınlılar. Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta, 22 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'de sona erecektir. Kurallara titizlikle uyarak hep birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.