Aydın'da buğday hasadı başladı

Aydın'ın verimli topraklarına sahip Söke Ovası'nda buğday hasadı başlarken DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca da üreticilere bereketli bir sezon dileyerek, “Susuz toprakları suyla buluşturmaya, çiftçimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da buğday hasadı hareketliliği başladı. Söke Ovası'nda sabahın ilk saatleri ile itibaren buğday tarlalarına gelen üreticiler, ürünlerini biçmeye başlarken, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, suyun önemine dikkat çekerek Aydınlı üreticilere bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

'Su varsa, hayat var' notuyla paylaşım yapan Akca, Aydınlı üreticilere seslenerek, “Susuz toprakları suyla buluşturmaya, çiftçimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat mevsimi diliyorum” dedi.

“Üretmeye devam edeceğiz”

Söke Ovası'nda buğday hasadına başladıklarını ifade eden Çiftçi Halil İbrahim Semerci ise “Çok şükür verimlerimiz güzel. Dönümde 850 ile 900 kilo arasında verim elde etmekteyiz. Devletimizin açıklamış olduğu buğday fiyatlarından da tüm çiftçiler olarak memnunuz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Binlerce yıllık geçmişi ile üreten bir şehir olan Aydın, bu vasfını hala sürdürmekte. Biz çiftçiler olarak devletimiz ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.