Aydın'da büyük Cumhuriyet yürüyüşü

yıldönümünü Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle Efeler Belediyesi'nin ortak düzenlediği Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü'yle kutladı. Düzenlenen fener alayında binlerce Aydınlı el ele vererek 500 metrelik dev bayrağı taşıdı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın yan yana gerçekleştirdikleri yürüyüş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki tarihi Taş Köprü'den başladı. Başkan Çerçioğlu ve Başkan Atay'a CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da eşlik etti. Yürüyüş daha sonra Zafer Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı üzerinden devam ederek Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda son buldu.

Cumhuriyeti ve onun değerlerini sonuna kadar yaşatacaklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu “Düzenlediğimiz Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü'yle bir kez daha birlik ve beraberliğimizi perçinledik. Cumhuriyetin ne zorluklarla kurulduğunu ve bugünlere geldiğini hepimiz biliyoruz. Bugün burada demokrasimizi taçlandıran ve 100 yaşına yaklaşan Cumhuriyete sahip çıkmak için bir araya geldik. Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 96. yaşı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.