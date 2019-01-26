Aydın'da Büyükşehir ekipleri fırtına mesaisi yaptı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunurken fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar Aydın genelinde etkisini hissettirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin kış boyunca 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipleri ise yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına koştu. Ekipler Efeler, Nazilli, Kuşadası, Didim ve Söke'de aşırı yağışlardan dolayı zarar gören ağaçlara müdahale ederek kaldırdı.

Ekipler hafta ortasından bu yana Aydın genelinde yerleşim yerlerinde olumsuz durum oluşturabilecek ağaçları ve yapıları kontrolden geçiriyordu. Sağanak yağışın ve şiddetli rüzgarın hafta sonu boyunca Aydın genelinde etkisini göstereceğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu, vatandaşların can ve mal güvenlikleri için ihtiyaç duydukları her anda vakit kaybetmeden Büyükşehir Belediyesi'nin 44 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ni veya itfaiyenin 110 numaralı acil hattını aramalarını istedi.