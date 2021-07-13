Aydın'da 'Büyükşehir Sahada' uygulaması devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Büyükşehir Sahada' uygulaması kapsamında bütün bürokratlarıyla Aydın'ın her ilçesinde 60 mahallede daha vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden talepleri merkeze alınarak gerçekleştirilen ziyaretlerle şimdiye kadar toplam 435 mahalleye gidildi.

'Büyükşehir Sahada' uygulamasıyla katılımcı belediyeciliği üst seviyeye çıkarmak için gerçekleştirilen toplantılarda bürokratlar tarafından vatandaşlara mahallelerine ve ilçelerine yapılan yatırımlar anlatıldı. Yapılacak yeni yatırımlar için vatandaşların talepleri de dinlenirken toplantılara Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) tüm bürokratları katıldı. Toplantılarda vatandaşlar ve muhtarlar Büyükşehir Belediyesi'nin ve ASKİ'nin verdiği hizmetlerden çok memnun olduklarını, ihtiyaç duyulan her anda yanlarında olunduğunu söyledi.

"Talepleri gerçekleştireceğiz"

Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı belediyecilik anlayışını üst seviyede uyguladığını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "Yatırımlarımızı vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda da gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın isteklerini yatırım programımıza alıp gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.