Aydın'da cadde ve bulvarlar dezenfekte ediliyor

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği Aydın'ın cadde ve bulvarlarında yoğunluk başladı. Birçok alanda dezenfekte çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin ana arterlerindeki dezenfekte çalışmalarını arttırdı.

Korona virüse karşı önlemlerini genişleten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dezenfektan araçlarıyla cadde ve bulvarları dezenfekte etti.

İl genelindeki sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda düzenli olarak bu çalışmayı yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı. Yolların dezenfekte edildiğini gören vatandaşlardan bazıları balkonlarına çıkarak bu çalışmaya alkışla destek verdi.

Cadde ve bulvarları virüsten arındırma çalışmasından duydukları memnuniyeti belirten esnaf ve vatandaşlar Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.