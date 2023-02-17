Aydın'da camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı

Aydın'da, 'asrın felaketi` olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılındı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından hayatını kaybedenler için tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Tüm camilerde Cuma namazından önce Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Cuma namazının ardında da Cihanoğlu Camii'nde de depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua etti.