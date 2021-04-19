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Aydın'da çamur yağışı etkili oluyor

Aydın’da iki günden beri etkili olan yağış ile birlikte araçların üstü çamurla kaplandı.

Aydın'da iki günden beri etkili olan yağış ile birlikte araçların üstü çamurla kaplandı.


Üç gün önce Meteoroloji'den yapılan uyarı sonrasında Aydın'da iki günden beri zaman zaman görülen hafif yağışlar ile birlikte araçlar çamura boyandı. Sahra Çölü'nden Türkiye'ye ulaşan toz, hafif yağmurla birlikte yere indi. Aydınlı vatandaşların bazıları araçlarını kendi imkanları ile temizlerken, kimi vatandaşlar ise soluğu yıkamacılarda aldı. Araba yıkama istasyonlarında yoğunluk oluştu.

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