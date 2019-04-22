Aydın'da çayır ve meraların önemi çiftçilere anlatıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İncirliova Hacıaliobası Mahallesi'nde, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Songül Özsakarya Çilingir, İlçe Müdürü Hasan Basri Özdemir, uzman personel tarafından meraları kullanan köy halkının katılımıyla eğitim toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen eğitimde öncelikle çayır ve meraların önemi, neden korunması gerektiğine yönelik Bakanlık tarafından hazırlanan film ve ardından hayvanların meraları hangi sırayla otlatması gerektiği ve otlatma mevsiminin önemini anlatan bir film gösterilerek bu konuda açıklayıcı bilgiler verildi. Hayvancılığın çayır ve meralar olmadan ekonomik olarak yürütülemeyeceği ve çayır-meraların ahırların eczanesi olduğu vurgulandı. Toplantının soru-cevap kısmında ise Mera Yönetim birliğinin belirlemiş olduğu sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Aydın'da düz-taban meralarında otlatma mevsimi 15 Nisan 2019 tarihinde başlarken, düzenli ve planlı otlatmanın beklendiği düz-taban meralarda otlatmanın 09 Kasım 2019 tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.