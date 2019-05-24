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Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı

Aydın’da çeşitli suçlara karışmış ve araması bulunan 3 şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlara karışmış ve araması bulunan 3 şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yakalandı.


Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu çalışmalar neticesinde ‘gece vakti yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından haklarında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Ö. ile Y.T ile birlikte çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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