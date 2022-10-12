Aydın'da çeyrek asırlık bir garip dava

Aydın'da 25 yıl önce ev sahibi olma hayali ile oturdukları müstakil evlerin arsaları üzerine kurulan kooperatife ortak olan ve geride kalan çeyrek asırlık süreçte müstakil evleri ile birlikte umutlarını da kaybeden yüzlerce kişi, dernek kurup haklarını aramaya başladılar.

Aydın'da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan Aydın Konut Yapı Kooperatifi (AYKONUT), aradan geçen süreçte insanları ev sahibi yapmak yerine ev sahiplerini bile evsiz bıraktı. Bu süreçte ölmeden önce daha güzel bir ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce kişi oturdukları evlerini kaybettikleri gibi aradan geçen çeyrek asırlık süreçte umutlarını da kaybettiler. Bunun üzerine arsaları ellerinden alınan yüzlerce kişi 'AYKONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği' adı altında dernek kurarak toplu olarak haklarını aramaya başladı.

Kooperatifin kurulmasının üzerinden geçen çeyrek asır içerisinde varislerle beraber mağdur kişi sayısının yaklaşık 10 bin kişiye ulaştığını ifade eden AYKONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Yıldırım Demirel, bugün Aydın Adliyesi'nde görülen davanın ardından basın açıklaması yaptı.

AYKONUT Yapı Kooperatifinin 1997 yılında kurulduğunu ve o yıldan bu güne geride kalan çeyrek asırlık süreçte kimsenin ev sahibi olmadığını belirten Demirel, sistematik bir şekilde haklarının gasp edildiğini ileri sürdü. AYKONUT'tan 2017 yılında inşaat alanını devralan ve en geç 2021 yılında inşaatı tamamlayıp hak sahiplerine evlerini teslim edeceğini belirten Yavuzlar İnşaat'ın da proje alanında ev satışı yapmasına rağmen halen bir çivi bile çakmamasına rağmen sabırlarının kalmadığını belirten hak sahipleri, 25 yıldan bu yana evlerini beklediklerini ancak her geçen gün mağduriyetlerinin arttığını söylediler.

Arsalarını geri istediler

O dönem Torlak adı verilen bölgede yaklaşık 500 hanenin yıkıldığını ve aradan geçen süreçte ev sahiplerinin büyük çoğunluğunun ölmesi nedeniyle mirasçılarla hak sahibi kişi sayısının 10 bin kişiye yaklaştığı bölgedeki hak sahiplerinin avukatlığını yapan Tolga Aydemir, duruşmanın ardından açıklama yaptı. 25 yıldır devam eden bir sorunu çözmeye çalıştıklarını belirten Avukat Aydemir, “Dava devam ediyor. Keşif aşamasını tamamladık. İnancımız tam biz haklı olduğumuzu biliyoruz. Yavuzlar bizim yasal olarak muhatabımız değil. Biz tapularımızı Aykonut'a devrettik. Aykonut tapuları Yavuzlar'a devrederken de bilgilendirilmedik. Bu insanlar 25 yıl önce tapularını devrettiler. 25 yıl sonunda elde ettikleri netice koskocaman bir hiç. Çakılmış bir çivi bile yok burada. 25 yılın sonunda bizim iyi niyetimizin suistimal edilmesinden yorulduk. Her gün yeni bir söylem ve kandırmaca ile karşımıza çıkılıp ‘Sizin evlerinizi yapacağız' demelerinin bu saatten sonra bizim için bir anlamı yok. 25 yıldır burayı idare edenler rant devşirdi. Bir karış toprağımızı bile Aykonut'ta bırakmayacağız” diye konuştu.