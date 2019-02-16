Aydın'da CFD yazılım eğitimi gerçekleşti

AYDIN (İHA) – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ), CFD yazılım eğitimi düzenlendi.

ADÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen CFD Yazılım Eğitimi, Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Eğitmen Sinan Soğancı'nın konuşmacı olarak katıldığı programda açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Sinan Güçlüer, öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimi noktasında eğitim programlarına önem verdiklerini ifade ederek öğrencilerin bu fırsatları değerlendirerek kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Program sonunda eğitmenlere, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Demircioğlu tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.