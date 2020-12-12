Aydın'da çiftçilere düve alım desteği verilecek

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Başvurular tarım il-ilçe müdürlüklerine 07-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuracak yetiştiricinin 05 Kasım 2020 tarihinden önce TURKVET'e kayıtlı olması gerekir. Bakanlıkça belirlenen gebe düve fiyatı 14 bin TL/baş, 8-15 aylık boş dişi sığır 8 bin TL/baş üzerinden yüzde 40 hibe verilir. Karar yayım tarihinden önce en az 8 aylık dişi sığır ve mandalar dahil olmak üzere kapasitesini 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. Mücbir sebepler dışında 2 yıl içerisinde alınan hayvanlar satılamaz. Ölüm ve mecburi kesimlerde en geç 90 gün içinde Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar konulur. Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar, Karar'ın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET'te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır." ifadelerine yer verildi.