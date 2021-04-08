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Aydın'da çiftçilere zirai don uyarısı

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren 12 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerine kadar zirai don tehlikesi bekleniyor.

Aydın'da bu gece saatlerinden itibaren 12 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerine kadar zirai don tehlikesi bekleniyor.


Meteoroloji'den yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren bölgemizin kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin edildiğinden 12.04.2021 Pazartesi günü sabahına kadar Aydın'ın iç kesimlerinde (Sultanhisar, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Koçarlı, Kuyucak, Yenipazar, Nazilli, ilçelerinde) hafif zirai don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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