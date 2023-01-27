Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde 2 katlı bir evde çıkan yangın sonrası, evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.T.'ye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale ederek, söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın ile ilgili inceleme başlatılırken, yangının evin elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.