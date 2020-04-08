İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da çilek üreticilerinin sorunları çözülecek

Aydın’da, üretim yapan çilek üreticilerinin Korona virüs salgınından en az seviyede etkilenmeleri için gerekli önlemler alınacak.

Aydın'da, üretim yapan çilek üreticilerinin Korona virüs salgınından en az seviyede etkilenmeleri için gerekli önlemler alınacak.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Sultanhisar'daki çilek üreticilerini ziyaret etti. Sultanhisar'ın Atça ilçesindeki çilek üreticilerini ziyaret eden Ökdem, üreticilerin Korona virüs salgınından dolayı bir takım sıkıntılar içinde olduğunu, yaşanan sorunların çözümü için gerekli girişimlerin yapıldığını kaydetti.


Aydın'da çilek sezonunun başlaması ile Aydınlı üreticiler hasada başladı. Üreticileri ziyaret eden Ökdem, üretim ile ilgili bilgi alarak, aynı zamanda üreticilerin taleplerini dinledi.


Dünyayı saran Korona virüs salgını sebebi ile etkilenen ihracat ve iç pazardaki ürün satışı değerlendirildi.


Sahada görülen sorunları yerinde tespit ettiklerini ifade eden Ökdem, “Üreticilerden gelen, şehirler arası giriş çıkışların yasak olması dolayası ile şehir dışından ürün almaya gelen yüksüz alıcıların şehre giriş durumunda sıkıntı oluyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile görüştük. Şehir dışından ürün almaya gelen nakliye araçlarına gerekli kolaylık sağlanmaktadır. Problem yaşamaları durumunda 155'i arayarak yardım isteyebilecekler” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.