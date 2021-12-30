Aydın'da Çocuk İhmal ve İstismarı Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Çocuk istismarı ile etkin mücadele faaliyetleri kapsamında; cinsel istismar mağduru çocukların örselenmesini asgariye indirmek amacıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde, ilgili kurumların paydaş olduğu Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, hali hazırda 54 ilde 57 ÇİM hizmet vermektedir. Bu kapsamda sağlık personelinin çocuğa yönelik ihmal ve istismar konusunda farkındalığının artırılması ve İlimiz Çocuk İzlem Merkezi'nin tanıtılması amacıyla 29.12.2021 tarihi saat 10:00'da Çocuk İzlem Merkezi meslek elemanları tarafından ikinci basamakta çocukla karşılaşan ve karşılaşma ihtimali bulunan birimlerde konu ile ilgili eğitim faaliyetleri yürütmek üzere Çocuk İhmal ve İstismarı Farkındalık Eğitimi verilmiştir” denildi.