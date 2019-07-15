Aydın'da çocuklara karate merakı sardı

Gençlik Merkezi'nde verilen karate kurslarına kızların ilgisi daha yoğun oldu.

Karate antrenörleri Mustafa Özsun ve Ahmet Engin nezaretinde haftada 2 gün gerçekleştirilen kurslarda sporcular savunma sanatını öğreniyor. Yaklaşık 30 yıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olarak görev yapan Mustafa Özsun, karateye olan ilginin artmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek “Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız, bu yaşlarda fiziki gelişimleri oluştuğu için spor yapan çocukların gelişimleri daha sağlıklı oluyor. Kurslar sayesinde çocuklarımızın dijital bağımlılıktan da kurtuluyor” dedi.

“Saldırı ve dövüş sporu olarak görülmesin”

Karate Antrenörü Ahmet Engin ise karatenin bir saldırı veya dövüş sporu değil savunma sporu olduğunu ve her yaşta herkesin yapabileceği bir spor olduğunu belirterek “Bu spor sağlıklı bir yaşam sağladığı gibi öğrenenlerin güvenini arttırıyor. Özellikle bayanlar bu sporla kendilerini gerektiğinde daha iyi savunabilir hale geliyor” dedi.