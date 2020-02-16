Aydın'da çocuklarda enfeksiyon hastalıkları masaya yatırıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Türk Pediatri Kurumu Aydın Şubesi tarafından Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 1. toplantısı düzenlendi.

Salgınların arttığı günümüzde hem birinci basamakta, hem de referans hastanelerinde çalışan hekimlerin en sık karşılaştığı çocukluk çağının enfeksiyon hastalıklarında tanı, tedavi ve yönetim tartışmalarının yapıldığı bilimsel toplantıya çevre illerden gelen doktor ve asistanlar katılım gösterdi.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe Fahriye Tosun ve Neonatoloji (Yenidoğan) Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Münevver Kaynak Türkmen'in ilk oturum başkanlığını yaptığı toplantıda; Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Devrim “Çoçukluk Çağında Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Belet ise “Çocukluk Çağındaki Toplum Kökenli Pnömoniler” hakkında sunumlarını yaptılar.

İkinci oturumun başkanlığını Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ferah Sönmez ve Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Duygu Erge'nin yaptığı toplantıda, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan “Döküntülü Çocuğa Yaklaşım”, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Soner Sertan Kaya ise “Ateşli Çocuğa Yaklaşım” konularına değindi.

Soru cevapların ardından teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle toplantı sona erdi.