Aydın'da coğrafi işaretin önemi konuşuldu

Aydın'da, coğrafi işaretin önemi düzenlenen seminer ile anlatılırken, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Avrupa Birliği tescilli coğrafi işaret sayısını 4'e çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde Yerel Ürünlerin Markalaşmasında Coğrafi İşaret Kullanımı konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Coğrafi işaret amblem kullanımının önemi, üretim ve pazarlama süreçlerinin anlatıldığı seminerde Aydın'ın coğrafi işaretli ürünleri de tanıtıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Borsamız ev sahipliğinde marka ve patent vekilimiz Huriye Kayabaşı koordinatörlüğünde ‘Yerel ürünlerin markalaşmasında coğrafi işaret kullanımı' bilgilendirme seminerini gerçekleştiriyoruz. Borsamız, ilimizle bütünleşen tarımsal ürünlerin coğrafi işaret tescilini alarak, bölgemizde hem üreticilerimizi, hem de bölgemiz kamuoyunu coğrafi işaret konusunda bilinçlendirerek farkındalık oluşturmayı ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Aydın Ticaret Borsası olarak Aydın kestanesi, Aydın memecik zeytini, Aydın memecik zeytinyağı, Aydın yamalak sarısı zeytin ve Aydın çam fıstığını Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescillendirdik. İlimiz ekonomisi için çok kıymetli olan bu ürünlerimizin coğrafi işaret tescil süreçlerini Avrupa Birliği'ne taşıdık ve 24 Eylül 2020 tarihinde Aydın kestanemizi, Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alarak tescillendirdik. Aynı zamanda Aydın memecik zeytini ve Aydın memecik zeytinyağı Avrupa Birliği coğrafi işaret süreci devam etmekte olup en kısa sürede bu ürünlerimizi de Avrupa Birliği'nde tescillendirerek ilimizin Avrupa Birliği'ndeki tescilli ürün sayısını 4'e çıkarmayı amaçlıyoruz. Bugün burada ilimizin kıymetli tarımsal ürünlerinde, coğrafi işaret amblem kullanımının ve markalaşmanın yaygınlaştırılması için marka ve patent vekilimiz Huriye Kayabaşı, değerli bilgilerini sizlere aktaracaktır. Seminerimizin ilimiz ekonomisine katkı sunmasını temenni ederek, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Marka ve Patent Danışmanı Huriye Kayabaşı tarafından coğrafi işaret amblem kullanımının önemi, üretim ve pazarlama süreçleri ile ilgili seminer verildi.