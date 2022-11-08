Aydın'da Çök, Kapan, Tutun tatbikatı yapılacak

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da “Deprem Anı, Çök Kapan-Tutun Tatbikatı” yapılacak.

Türkiye Geneli deprem tatbikatı için geri sayım başlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan deprem tatbikatına ilişkin Aydın Valiliği'nden açıklama yapıldı. Aydın'da da gerçekleştirilecek olan “Deprem Anı, Çök Kapan-Tutun Tatbikatı” 12 Kasım saat 18.57'de Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada “12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıldönümünde ulusal çapta “Deprem Anı, Çök Kapan-Tutun Tatbikatı” düzenlenecektir. Bu minvalde Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortağı olan kurum, kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile tatbikatın ülke genelinde amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Afetlere dirençli toplum oluşturulması, deprem anında çök-kapan-tutun davranışının benimsenmesi, deprem bittikten sonra tahliye sürecinin gerçekleştirilmesi, 2021 yılında ve devamında verilen afet bilinci eğitimlerinin pekiştirilmesi amacıyla gerçekleşecek Deprem Anı Tatbikatı, İçişleri Bakanlığımızca belirlenen esaslar doğrultusunda il merkezinde Valiliğimiz, ilçelerimizde Kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda gerçekleştirilecek olup, Başta çok kıymetli hemşerilerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum örgütlerinin ve değerli basın kuruluşlarımızın “deprem anı çök-kapan-tutun” Türkiye tatbikatına katılım sağlamaları ve ilgili kurumlar tarafından tatbikat ile ilgili olarak yapılacak resmî açıklamalara itibar etmeleri hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadeleri yer aldı.