Ayd?n'da ?ok kuvvetli ya??? bekleniyor

B?lge M?d?rl??? Tahmin ve Erken Uyar? Merkezi, Ayd?n'da beklenen ?ok kuvvetli ya???lar nedeniyle vatanda?lar ve ilgilileri uyard?.

Meteorolojiden yap?lan son de?erlendirmelere g?re; bu gece saatlerinden sonra ?zmir, Manisa ve ?anakkale ile Bal?kesir'in bat? il?elerinde kuvvetli ve yerel olarak ?ok kuvvetli (30-60 kg/m2), Ayd?n'da ?ok kuvvetli ve yerel olarak ?iddetli (51-100 kg/m2) sa?anak ve g?k g?r?lt?l? sa?anak ya??? bekleniyor. Yar?n ak?am saatlerine kadar etkili olmas? beklenen kuvvetli ya???lar?n olu?turabilece?i sel, su bask?n?, y?ld?r?m, ula??mda aksamalar, kuvvetli r?zgar gibi olumsuzluklara kar?? dikkatli ve tedbirli olunmas? isteniyor.