Aydın'da çok sayıda tarihi sikke ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonlarda Roma ve Bizans dönemine ait 998 adet gümüş ve altın sikke ile 2 adet Bizans dönemine ait altın küpe ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda istihbaratları değerlendiren ekipler Kuşadası ilçesinde 3 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 şahsın işyeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 396 adet Roma dönemine ait bronz sikke, 185 adet Roma dönemine ait gümüş sikke, 170 adet Miletos dönemine ait gümüş sikke, 166 adet Ortaçağ dönemine ait gümüş sikke, 77 adet İskender dönemine ait gümüş sikke, 4 adet Bizans dönemine ait altın sikke, 2 adet Bizans dönemine ait altın küpe ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 29 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonun ardından 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.