Aydın'da cumhurbaşkanlığı yarışında resmi seçim sonuçlar belli oldu

Açıklanan rakamlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il genelinde 432 bin 884 oy Kemal Kılıçdaroğlu alırken, Recep Tayyip Erdoğan 294 bin 123 oy aldı.

Seçimlerin ardından Aydın'da resmi seçim sonuçları açıklandı. Aydın'da listede yer alan 877 bin 145 seçmenden 788 bin 454 seçmen toplam 2 bin 720 sandıkta oy kullanırken, kullanılan oyların 772 bin 394'ü geçerli, 160 bin 60'ı geçersiz oldu.

İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı yarışında Kemal Kılıçdaroğlu 432 bin 884, Recep Tayyip Erdoğan 294 bin 123, Sinan Oğan 40 bin 129, Muharrem İnce ise 5 bin 258 oy aldı.

İlçe bazlı sonuçlara bakıldığında ise Kılıçdaroğlu 115 bin 546 oyla en fazla oyu Efeler'den alırken, Recep Tayyip Erdoğan ise 73 bin 546 oyla en fazla oyu Efeler'den aldı.

İlçelerdeki oy dağılımları ise şu şekilde oldu:

Bozdoğan'da 23 bin 570 seçmen oy kullanırken oyların 22 bin 601'i geçerli, 969'u geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 10 bin 861, Kemal Kılıçdaroğlu 10 bin 264, Sinan Oğan bin 135, Muharrem İnce ise 341 oy aldı.

Buharkent'te 9 bin 150 seçmen oy kullanırken oyların 8 bin 900'ü geçerli, 250'si geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 469, Recep Tayyip Erdoğan 3 bin 817, Sinan Oğan 517, Muharrem İnce 97 oy aldı.

Çine'de 36 bin 512 seçmen oy kullanırken oyların 35 bin 311'i geçerli, bin 201'i geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 17 bin 559, Recep Tayyip Erdoğan 15 bin 512, Sinan Oğan bin 825, Muharrem İnce 415 oy aldı.

Didim'de 65 bin 211 seçmen oy kullanırken oyların 64 bin 339'u geçerli, 872'i geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 45 bin 105, Recep Tayyip Erdoğan 16 bin 788, Sinan Oğan 2 bin 143, Muharrem İnce oy aldı.

Efeler'de 205 bin 891 seçmen oy kullanırken oyların 202 bin 484'ü geçerli, 3 bin 407'si geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kılıçdaroğlu 115 bin 546, Recep Tayyip Erdoğan 73 bin 546, Sinan Oğan 12 bin 367, Muharrem İnce bin 25 oy aldı.

Germencik'te 30 bin 404 seçmen oy kullanırken oyların 29 bin 617'si geçerli, 787'si geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 16 bin 543, Recep Tayyip Erdoğan 11 bin 687, Sinan Oğan bin 199, Muharrem İnce 188 oy aldı.

İncirliova'da 36 bin 563 seçmen oy kullanırken oyların 35 bin 729'u geçerli, 834'ü geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 16 bin 941, Recep Tayyip Erdoğan 16 bin 745, Sinan Oğan bin 837, Muharrem İnce 206 oy aldı.

Karacasu'da 12 bin 950 seçmen oy kullanırken oyların 12 bin 450'si geçerli, 500'ü geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 5 bin 946, Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 689, Sinan Oğan 624, Muharrem İnce 191 oy aldı.

Karpuzlu'da 8 bin 53 seçmen oy kullanırken oyların 7 bin 787'si geçerli, 266'sı geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 4 bin 594, Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 723, Sinan Oğan 376, Muharrem İnce 94 oy aldı.

Koçarlı'da 16 bin 736 seçmen oy kullanırken oyların 16 bin 289'si geçerli, 447'si geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 852, Kemal Kılıçdaroğlu 6 bin 692, Sinan Oğan 644, Muharrem İnce 101 oy aldı.

Köşk'te 19 bin 758 seçmen oy kullanırken oyların 19 bin 198'i geçerli, 560'ı geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 11 bin 902, Kemal Kılıçdaroğlu 6 bin 158, Sinan Oğan 996, Muharrem İnce 142 oy aldı.

Kuşadası'nda 87 bin 323 seçmen oy kullanırken oyların 86 bin 411'i geçerli, 912'si geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 59 bin 730, Recep Tayyip Erdoğan 22 bin 691, Sinan Oğan 3 bin 604, Muharrem İnce 386 oy aldı.

Kuyucak'ta 19 bin 363 seçme oy kullanırken oyların 18 bin 817'si geçerli, 546'sı geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 257, Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 473, Sinan Oğan 896, Muharrem İnce 191 oy aldı.

Nazilli'de 109 bin 686 seçmen oy kullanırken oyların 107 bin 326'sı geçerli, 2 bin 360'ı geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 55 bin 422, Recep Tayyip Erdoğan 44 bin 63, Sinan Oğan 6 bin 998, Muharrem İnce 843 oy aldı.

Söke'de 84 bin 180 seçmen oy kullanırken oyların 82 bin 640'ı geçerli, bin 540'ı geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 49 bin 534, Recep Tayyip Erdoğan 28 bin 774, Sinan Oğan 3 bin 817, Muharrem İnce 515 oy aldı.

Sultanhisar'da 14 bin 161 seçmen oy kullanırken oyların 13 bin 772'si geçerli, 389'u geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 7 bin 71, Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 846, Sinan Oğan 725, Muharrem İnce 130 oy aldı.

Yenipazar'da 8 bin 943 seçmen oy kullanırken oyların 8 bin 723'ü geçerli, 220'si geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 4 bin 283, Kemal Kılıçdaroğlu 3 bin 924, Sinan Oğan 426, Muharrem İnce 90 oy aldı.