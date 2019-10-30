İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da Cumhuriyet resepsiyonu

Aydın Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi.

Aydın Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi.


Aydın'ın Efeler ilçesindeki Akarsu Park'ta düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu siyaset ve iş dünyasından birçok ismin yanı sıra şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Eşi Fatma Köşger'in ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonda Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik gösterisi ile Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1. Sınıf öğrencisi Muhammed Güzel'in piyano gösterisi büyük beğeni topladı.


Resepsiyonda Vali Yavuz Selim Köşger ve Eşi Fatma Köşger davetlilerle yakından ilgilenerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Vali Köşger ve çocuklar gecenin sonunda Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü için hazırlanan pastayı birlikte kesti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.