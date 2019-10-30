Aydın'da Cumhuriyet resepsiyonu

Aydın Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Akarsu Park'ta düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu siyaset ve iş dünyasından birçok ismin yanı sıra şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Eşi Fatma Köşger'in ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonda Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik gösterisi ile Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1. Sınıf öğrencisi Muhammed Güzel'in piyano gösterisi büyük beğeni topladı.

Resepsiyonda Vali Yavuz Selim Köşger ve Eşi Fatma Köşger davetlilerle yakından ilgilenerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Vali Köşger ve çocuklar gecenin sonunda Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü için hazırlanan pastayı birlikte kesti.