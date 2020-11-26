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Aydın'da denetimler sıkılaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Aydın genelinde 4 gün boyunca başta pazar yerleri olmak üzere koronavirüs denetimleri gerçekleştirilecek.


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, Aydın'ın son 1 hafta içerisinde yüzde 50 üzerinde artış gösteren iller arasında olduğunu belirtmesi üzerine, denetimler de sıkı bir şekilde devam ediyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgenin ardından Aydın genelinde koronavirüs denetimleri gerçekleştirilecek. 4 gün sürecek olan denetimler kapsamında vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve sigara yasağı konuları hakkında uyarılırken, emniyet ekipleri de vatandaşları anonslar ile uyaracak.


Bugün başlayan denetimler Pazar gününe kadar devam ederken, denetimlerde toplu ulaşım araçları da tek tek durdurularak HES Kodu başta olmak üzere gerekli tedbirlere uyulup uyulmadığı da denetlenecek.


Her bir pazaryeri için ayrı ayrı olmak üzere pazaryeri yöneticisi ilgili yerel yönetimler tarafından belirlenerek valilik veya kaymakamlıklarla ivedi şekilde paylaşılacak. Alışveriş merkezlerinde ise aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulup uyulmamasına önem verilecek.

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