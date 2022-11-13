Aydın'da deniz keyfi devam ediyor

Türkiye'nin Doğu'sunda ağır kış şartları hakim olarak Batı illerinde Kasım ayının ortasına yaklaşılmasına rağmen yazdan kalma günler devam ediyor. Aydın'ın Kuşadası'nda sahiller hafta sonu tatilci akınına uğradı. Bazı vatandaşlar deniz kenarında kahvaltı yaparken bazı vatandaşlar ise denize girip kışın denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

Doğu illerinde soğuk hava ve kış şartları etkisini gösterirken Aydın'da 22-25 derece arasında değişen hava sıcaklığı nedeniyle yazdan kalma günler yaşanıyor. Okulların ara tatile girmesi ile birlikte Kuşadası Güzelçamlı Milli Parkı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Pek çok kişi Kasım ayında deniz keyfi yapmak için sabah kahvaltısını Millipark sahilinde yapıp denize girdi.

Gün boyu yoğunluğun devam ettiği Milliparkta yazdan kalma günler yaşayan vatandaşlar, bu yıl mevsimin çok kurak olması ve yaz sıcaklarının devam etmesi nedeniyle hafta sonunu deniz kenarında ve Ege'nin mavi sularında kulaç atarak değerlendirdi. Bir yandan denize girip diğer yandan sahilde kum oynayan çocuklar ise kasım ayında olunmasına rağmen üşümediklerini ve tatilin keyfini çıkardıklarını belirttiler.

Millipark'ta 13 Kasım'da yaşanan yoğunluk ve vatandaşların deniz keyfi objektiflere bu şekilde yansıdı.