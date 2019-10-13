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Aydın'da depo yangını

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir depoda meydana gelen yangında bir traktör ve motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir depoda meydana gelen yangında bir traktör ve motosiklet kullanılmaz hale geldi.


Yangın Ovaeymir Mahallesi 9 sokakta saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde tarım makinelerinin bulunduğu bir depoda, yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Depoda bulunan mazot tankerinin de alev aldığı yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonunda söndürüldü. Yangında depoda bulunan bir traktör ile motosiklet kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası olay yeri ekipleri yangının bulunduğu alanda inceleme yaptı.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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